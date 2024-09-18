Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці святкують триріччя дочки Сієнни

Доньці принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці – Сієнні – сьогодні виповнюється три роки.

Дівчинка народилася 18 вересня 2021 року, але її фотографії практично не публікуються в соцмережах та на офіційних королівських заходах Сієнна не з'являється.

Що ж ми знаємо про дівчинку?

Сієна походить із суміші британської та італійської знаті. По материнській лінії вона є онукою принца Ендрю, герцога Йоркського, і Сари Фергюсон, герцогині Йоркської та правнучкою покійної королеви Єлизавети II.

Її батько, Едоардо Мапеллі Моцці, приносить сім'ю свою власну частку дворянства. Будучи нащадком італійської родини Мапеллі-Моцці, Едоардо носить титул графа, що означає, що Сієнна також має італійське дворянство у своєму родоводі.

Її назвали Сієнною, оскільки батьки хотіли, щоб ім'я дівчинки починалося з літери S, на честь її бабусі Сари. Друге ім'я малечі, Елізабет, має ніжний зв'язок із її прабабусею, королевою Єлизаветою II. Оголосили ім'я лише через 13 днів після народження дитини, вона народилася 18 вересня 2021 року.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Виховують свого первістка Беатріс і Едоардо переважно далеко від очей громадськості. У соцмережах є дуже мало фотографій Сієнни і немає жодної офіційно представленої сім'єю чи палацом.

Таким фото минулого року на честь дня народження дочки поділився її батько Едоардо.

Сієнна має старшого зведеного брата Крістофера від попередніх стосунків Едоардо з Дарою Хуанг. Хлопчик часто з'являється з Едо та Беатріс на публічних заходах і, швидше за все, це пов'язано з тим, що він старший. Його мама якось в інтерв'ю розповіла, яка мачуха Беатріс і дуже хвалила її.

Принцеса Беатріс, Крістофер та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Associated Press

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