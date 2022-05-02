Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо хрестили дочку: таємна церемонія відбулася в особливий день

Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо хрестили дочку: таємна церемонія відбулася в особливий день

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці стали батьками у вересні 2021 року. А минулої п'ятниці на таємній церемонії хрестили доньку Сієнну.

Сімейний захід відбувся 29 квітня, у Королівській каплиці у палаці Сент-Джеймс на приватній церемонії. Цього дня у британській королівській родині святкували ще один знаковий день – 11-річчя від дня весілля принца Вільяма та герцогині Кетрін.

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Нажаль, жодної фото з хрещення Сієнни опубліковано не було, оскільки Беатріс та Едоардо тримають свою дочку далеко від уваги публіки.

Достеменно відомо, що серед гостей на церемонії був присутній батько Беатріс – принц Ендрю (фотографії, як герцог Йоркський залишав каплицю були опубліковані на Daily Mail ), а також мати – Сара Фергюсон та молодша сестра – принцеса Євгенія. Королева Єлизавета II, швидше за все, не приїхала на хрещення, оскільки має труднощі з мобільністю. Сама монархиня, нагадаємо, минулого місяця відсвяткувала 96-річчя.

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / Associated Press

Нагадаємо, сестра Беатріс – принцеса Євгенія хрестила сина Августа у листопаді разом із сином Зари Тіндалл – Лукасом, і багато хто гадав, чому Беатріс не захотіла того ж дня хрестити і свою дочку. Але Сієнні на той час було лише два місяці, і цілком імовірно, що Беатріс хотіла почекати ще трохи.

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