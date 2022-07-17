Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо святкують другу річницю від дня весілля

Сьогодні свято у родині принцеси Йоркської Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці. Пара святкує другу річницю від дня свого весілля.

Беа та Едо одружилися 17 липня 2020 року. Їхня скромна весільна церемонія відбулася в Королівській каплиці Усіх Святих у Королівській Ложі у Віндзорі у присутності королеви Єлизавети II та принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Для чоловіка королеви, до речі, це було останнє королівське весілля, яке він відвідав, адже у квітні 2021-го герцога не стало.

Принцеса Йоркська йшла до вівтаря у вінтажній весільній сукні від Norman Hartnell своєї бабусі королеви Єлизавети II.

Королева Єлизавета II у сукні Norman Hartnell / Фото: Getty Images

І була в тіарі з діамантами королеви Марії – бабусі королеви Єлизавети II, яка й позичила її онуці. Королева Єлизавета II цю тіару одягала на своє весілля з принцом Філіппом 1947 року.

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А трохи більше, ніж за рік у Беатріс та Едоардо народилася дочка, яку назвали Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці. Правнучка королеви Єлизавети II стала одинадцятою у черзі на британський престол, а своє друге ім'я отримала на честь монархині.

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