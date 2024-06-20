Принцеса Беатріс у квітковій сукні, а її мама – жакеті та спідниці: королівські дами на кінних перегонах

Принцеса Беатріс із мамою Сарою Йоркською та чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці відвідала королівські кінні перегони в Аскоті у другий день змагань.

Беатріс мала чудовий вигляд в сукні з квітковим принтом від Zimmermann з поясом, що підкреслює талію та довгими рукавами. Принцеса доповнила свій образ обідком на голові з шовковою квіткою від Juliette Botterill Millinery, мініатюрним атласним клатчем Roger Vivier і туфлями з пряжками від цього ж бренду на підборах.

Принцеса Беатріс та Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у такій самій сукні герцогиня Единбурзька Софі відвідувала службу у каплиці Святого Георгія на честь Ордену Підв'язки.

Беатріс розпустила волосся і зробила гарне укладання, на її обличчі був макіяж, на зап'ясті тонкий золотий браслет, а на пальцях кілька каблучок. Поруч із нею була заскочена її мати Сара Йоркська. Герцогиня була у молочно-білому короткому жакеті Veronica Beard, асиметричній чорній спідниці та з сумкою-портфелем Etank Official. Сара була в двоколірних туфлях з відкритою п'ятою і на невисоких підборах, крислатому солом'яному капелюсі, вона зробила насичений макіяж і одягла сережки-висячки з камінням.

Едоардо Мапеллі-Моцці, принцеса Беатріс та Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Чоловік принцеси Беатріс з'явився на перегонах у фраку та капелюсі-циліндрі.

Також другий день в Аскоті був принц Вільям. Він був помічений у компанії своєї свекрухи Керол Міддлтон.

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