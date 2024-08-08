Принцеса Беатріс Йоркська: цікаві факти про онуку королеви Єлизавети II

Принцеса Йоркська Беатріс сьогодні святкує 36-річчя. Вона є старшою донькою Сари Йоркської та принца Ендрю і дружиною італійського аристократа Едоардо Мапеллі-Моцці. Сьогодні розповідаємо вам найцікавіші факти про королівську особу.

1. Беатріс народилася 8 серпня 1988 року і стала першою дитиною Сари, герцогині Йоркської, та принца Ендрю, герцога Йоркського (улюбленого сина королеви Єлизавети II). Її повний титул – Її Королівська Високість принцеса Беатріс Елізабет Мері Йоркська.

Маленька принцеса Беатріс зі своїми батьками Сарою та Ендрю / Фото: Associated Press

2. Її хотіли назвати зовсім іншим ім'ям. Традиційно члени королівської сім'ї спочатку повідомляють монарха про вибір імені для своєї дитини в надії на схвалення. Ендрю і Сара хотіли, щоб їхня донька була принцесою Аннабель, але королева Єлизавета II не схвалила цей варіант. Так дівчинка отримала ім'я Беатріс Елізабет Мері, про що було офіційно оголошено через два тижні після її народження.

3. На момент народження Беатріс була п'ятою в черзі на престол, а зараз посідає дев'яте місце.

4. Коли Беатріс було 7 років, її батьки розлучилися. Їм вдалося домовитися про спільну опіку над двома доньками (Беатріс та її молодшою сестрою Євгенією). Після їхнього розлучення королева Єлизавета II надала її батькам 1,4 мільйона фунтів стерлінгів для створення трастового фонду для доньок.

Принцеса Беатріс і принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

5. У віці семи років принцесі поставили діагноз "дислексія". Публічно вона розповіла про нього 2005 року, коли їй було 17 років.

6. Навчалася дівчина в незалежній школі Upton House у Віндзорі, потім у незалежній школі Coworth Park та у школі St George's School в Аскоті. Вона була старостою в одному з класів і співала в хорі.

7. Принцеса Беатріс закінчила Лондонський університет і здобула ступінь з історії та історії ідей у коледжі Голдсміт.

8. Вона бере участь у різних благодійних починаннях і є покровителькою кількох організацій.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

9. 2024 року принцеса Беатріс була названа найстильнішою королівською особою. Примітно, що раніше образи Беатріс часто критикували.

10. Принцеса любить активний відпочинок і відома своєю любов'ю до лиж, піших прогулянок та інших видів відпочинку на свіжому повітрі.

11. 2020 року вона вийшла заміж за Едоардо Мапеллі-Моцці, їхнє таємне весілля відбулося в розпал коронавірусу.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

12. У вересні 2021 року Беатріс вперше стала мамою і народила доньку, яку назвали Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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