Принцеса-бодибілдерка знову з'явилася на публіці: Калина Болгарська відвідала захід у палаці

У травні цього року болгарська принцеса Калина вперше за тривалий час з'явилася на публіці та викликала резонанс у пресі через свою зовнішність. 52-річна жінка була дуже накаченою і у мінісукні. Як зізналася сама принцеса, вона активно займається спортом та силовими тренуваннями, тому має таке тіло.

Болгарська принцеса Калина / Фото: Getty Images

1 липня Калина знову з'явилася на публіці. Вона відвідала захід у палаці – її батько Симеон вшанував свого єдиного зятя Кітіна Муньоса – чоловіка Калини – нагородивши його Великим хрестом Ордену Святого Александра.

На заході був також син пари. На Калині була триколірна сукня та босоніжки коралового кольору, волосся вона зібрала.

Принцеса Калина та її сім'я / фото: kingsimeon.bg

Нагадаємо, що також питання викликало й обличчя принцеси, оскільки у неї неприродно викривлений ніс. Однак такі зміни у зовнішності у неї через нещасний випадок – після відвідування стоматолога у неї почалося зараження, їй зробили екстрену операцію, яка залишила шрами на обличчі на все життя.

Раніше ми показували, який вигляд мала принцеса, коли їй було 17 років – ще до нещасного випадку.

Болгарська принцеса Калина / Фото: Getty Images

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