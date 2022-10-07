Принцеса Діана була б не в захваті від Меган: королівський фотограф порозмірковував про вибір Гаррі

У пресі багато спекулюють на тему, а чи була б принцеса Діана задоволена вибором її синів. Її подруга Сара Фергюсон одного разу заявила, що абсолютно точно, принцеса Уельська підтримувала б вибір Вільяма та Гаррі. Але королівський фотограф із цією думкою не згоден.

Фотограф Джон Суоннелл стверджує, що принцеса Діана не була б шанувальницею Меган Маркл. Він упевнений, що принцеса б подумала, що Меган "вкрала" принца Гаррі, в буквальному значенні слова. Адже багато хто впевнений, якби не Меган, принц ніколи б не залишив королівську родину. Він би навіть не думав про це.

Принцеса Діана та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Як пише Daily Mail, фотограф впевнений, що герцогиня Сассекська перетворила Гаррі на "маріонетку", стверджуючи, що у неї були свої "плани", коли вона приєдналася до королівської родини. Помічники Меган також розповідали, що герцогиня хотіла бути відкинутою.

"Я не думаю, що вона їй сподобалася б, тому що вона подумала б, що Меган вкрала її сина", - сказав Суоннелл The Daily Mail в готелі Brown's в Мейфері. "Він тепер як маріонетка".

75-річний фотограф переконаний, що колишня зірка "Форс-мажорів" Меган Маркл була сповнена рішучості зустріти майбутнього чоловіка в цій країні. У ЗМІ також є різні конспірологічні теорії, які розповідають про те, що Меган справді "полювала за принцом".

Принцеса Діана та принц Чарльз із синами / Фото: Getty Images

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"Вона була маловідомою акторкою, і в неї з'явилася можливість, і вона нею скористалася, як і будь-яка інша людина. Але вона дуже розумна жінка, це точно", - каже фотограф.

Гаррі та Меган познайомилися 2016 року, кажуть, це було таємне побачення. Але згідно з іншою інформацією, побачення було ретельно сплановано Меган. Вже за рік у листопаді 2017-го пара оголосила про свої заручини, а у травні 2018-го зіграла весілля. Через два роки Сассекські оголосили, що більше не хочуть виконувати королівські обов'язки і з дозволу королеви залишили сім'ю і переїхали до США. Останнє бажання королеви так і не здійснилося, вона хотіла, щоб пара повернулася до родини.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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