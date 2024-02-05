Принцеса Діана хотіла скасувати весілля з Чарльзом останньої хвилини: що їй завадило це зробити

Королівська біографиня Інгрід Сьюард у своїй новій книжці "Моя мати і я" розповідає про підготовку до весілля принцеси Діани та принца Чарльза 1981 року.

В уривку з нової книжки, опублікованої цими вихідними в Daily Mail, повідомляється, що приблизно за місяць до королівського весілля Діана відвідала вечірку з нагоди 21-го дня народження принца Ендрю (молодшого брата Чарльза). На вечірці виступав Елтон Джон. Весь вечір Діана мріяла про те, щоб потанцювати зі своїм майбутнім чоловіком, але він цей вечір провів у робочому кабінеті і не вийшов із нею на танцмайданчик. Майбутня принцеса дуже засмутилася.

Весілля Чарльза та Діани / Фото: Associated Press

"Діана була в розпачі. Її наречений був відсутній в Америці більшу частину попереднього тижня, але в нього, без сумніву, не було бажання танцювати з нею, — написано в уривку. — Почуваючись емоційно виснаженою, вона відчайдушно кинулася танцювати то з одним чоловіком, то з іншим — і, нарешті, просто танцювала сама", — пише авторка книжки "Моя мати і я", яка розповідає історію короля Чарльза та його матері, покійної королеви Єлизавети II.

Чарльз і Діана з королевою Єлизаветою II та принцом Філіпом / Фото: Associated Press

Також в уривку розповідається, що вранці після вечірки Діана вирушила до будинку свого батька в Нортгемптонширі. Вона була засмучена та зла і не збиралася повертатися назад до палацу.

"Але коли вона пояснила своє рішення батькові, графу Спенсеру, він був вражений. Заспокоївши її, він сказав, що було б грубою неввічливістю розірвати її заручини з майбутнім королем так близько до весілля".

Весілля Чарльза та Діани / Фото: Associated Press

Таким чином, саме батько принцеси Діани, граф Спенсер, допоміг переконати її, що їй не варто скасовувати весілля з тодішнім принцом Чарльзом, адже вона виходить заміж за людину, яку кохає.

Шкода, що Чарльз на той момент не відчував тих самих почуттів до Діани Спенсер. Їхнє весілля все ж відбулося 29 липня 1981 року і перші п'ять років вони навіть щасливо прожили у шлюбі. Родина, в якій народилося двоє синів (принци Вільям і Гаррі), розпалася набагато раніше, ніж було оформлено офіційне розлучення 1996 року.

Весілля Чарльза та Діани / Фото: Associated Press

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