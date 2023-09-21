Принцеса Діана любила страву, яку терпіти не може королева Камілла

Принцеса Уельська, як ми вже знаємо, віддавала перевагу простій їжі. Нам відомо, що їла на сніданок перша дружина принца Чарльза. А також Даррен Макгрейді поділився, що полюбляла Її Високість на обід чи вечерю.

"Фарширований солодкий перець був однією з її улюблених страв. Вона віддавала перевагу йому два чи три рази на тиждень", — згадує колишній співробітник королівського палацу.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Також повідомляється, що принцеса Діана віддавала перевагу вегетаріанським стравам, тому їй ідеально підходили фаршировані болгарські перці, а також фаршировані баклажани, пише express.

Всі страви принцеси містили дуже мало жирів — "звичайно, жодної олії, вершків або чогось такого", — але трохи часнику було б цілком допустимо. Однак є члени королівської родини, які терпіти не можуть часник. Це королева Камілла – друга дружина короля Чарльза ІІІ.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Що цікаво Камілла навпаки ненавидить перець і ніколи його не їсть.

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