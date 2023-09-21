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Принцеса Діана любила страву, яку терпіти не може королева Камілла

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Принцеса Діана любила страву, яку терпіти не може королева Камілла

Принцеса Діана та королева Камілла / Фото: Getty Images

Королівський шефкухар розповів, яку страву принцеса Діана обожнювала їсти тричі на тиждень.

Принцеса Уельська, як ми вже знаємо, віддавала перевагу простій їжі. Нам відомо, що їла на сніданок перша дружина принца Чарльза. А також Даррен Макгрейді поділився, що полюбляла Її Високість на обід чи вечерю.

"Фарширований солодкий перець був однією з її улюблених страв. Вона віддавала перевагу йому два чи три рази на тиждень", — згадує колишній співробітник королівського палацу.

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images
Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Також повідомляється, що принцеса Діана віддавала перевагу вегетаріанським стравам, тому їй ідеально підходили фаршировані болгарські перці, а також фаршировані баклажани, пише express.

Всі страви принцеси містили дуже мало жирів — "звичайно, жодної олії, вершків або чогось такого", — але трохи часнику було б цілком допустимо. Однак є члени королівської родини, які терпіти не можуть часник. Це королева Камілла – друга дружина короля Чарльза ІІІ.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Що цікаво Камілла навпаки ненавидить перець і ніколи його не їсть.

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Дата публікації
Перегляди
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