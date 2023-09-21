Принцеса Діана любила страву, яку терпіти не може королева Камілла

Королівський шефкухар розповів, яку страву принцеса Діана обожнювала їсти тричі на тиждень.
Принцеса Уельська, як ми вже знаємо, віддавала перевагу простій їжі. Нам відомо, що їла на сніданок перша дружина принца Чарльза. А також Даррен Макгрейді поділився, що полюбляла Її Високість на обід чи вечерю.
"Фарширований солодкий перець був однією з її улюблених страв. Вона віддавала перевагу йому два чи три рази на тиждень", — згадує колишній співробітник королівського палацу.
Також повідомляється, що принцеса Діана віддавала перевагу вегетаріанським стравам, тому їй ідеально підходили фаршировані болгарські перці, а також фаршировані баклажани, пише express.
Всі страви принцеси містили дуже мало жирів — "звичайно, жодної олії, вершків або чогось такого", — але трохи часнику було б цілком допустимо. Однак є члени королівської родини, які терпіти не можуть часник. Це королева Камілла – друга дружина короля Чарльза ІІІ.
Що цікаво Камілла навпаки ненавидить перець і ніколи його не їсть.
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