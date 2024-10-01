Принцеса Діана мала рацію: її пророцтво щодо королеви Камілли здійснилося

Діана не була у шлюбі щасливою, хоча офіційно вони з Чарльзом були чоловіком та дружиною 15 років (з 1981 по 1996 рік). Принцеса Уельська знала, що Чарльз крутить роман із Каміллою Паркер-Боулз і публічно говорила про це у програмі "Панорама", коли дала інтерв'ю Мартіну Баширу 1995 року.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Будучи принцесою Уельської Діана передбачила і те, що союз її чоловіка Чарльза та Камілли (нині королеви Камілли та короля Чарльза) буде дуже міцним. Діана і Чарльз офіційно розійшлися 1992 року і принцеса знала, що все їхнє життя її чоловік кохав іншу жінку, і нічого не могла з цим вдіяти.

Камілла Паркер-Боулз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Після трагічної загибелі Діани в автокатастрофі в Парижі 1997 року, принц Чарльз ще вісім років чекав, перш ніж одружитися з Каміллою. Їхнє весілля відбулося 9 квітня 2005 року.

Камілла Паркер-Боулз та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Коли в лютому 2024 року стало відомо, що король Чарльз хворий на рак, його друга дружина Камілла стала для нього опорою і підтримкою. А нещодавно син Камілли – Том Паркер-Боулз розповів про самопочуття його матері на фоні лікування раку короля Чарльза.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

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