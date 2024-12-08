Принцеса Діана ненавиділа проводити Різдво у Сандрінгемі: у чому була причина

Біограф принцеси Уельської Діани – Ендрю Мортон – у її біографічній книжці "Діана. Справжня історія з її вуст", розповів, що вона не любила проводити Різдво у маєтку Сандрінгем в Норфолку.

Зневага Діани до різдвяних свят у королівській сім'ї почалося ще 1981 року, коли вона тільки вийшла заміж за принца Чарльза.

Перше Різдво в Сандрінгемі принцеса Уельська провела 1981 року, коли вже була вагітна первістком — принцом Вільямом. Незважаючи на те, що вона страждала від ранкової нудоти, Діана все одно знаходила час "купувати своїм новим членам сім'ї продумані та дорогі подарунки", пише журнал People з посиланням на Vanity Fair.

Принцеса Діана у Сандрінгемі, 1985 рік / Фото: Getty Images

Одного разу з принцесою стався конфуз, коли напередодні Різдва сім'я зібралася за святковим столом, щоб відкрити подарунки, і вона побачила, що всі члени сім'ї дарують одне одному якісь прості дрібнички, а Діана приготувала для всіх дорогі подарунки, наприклад, як кашеміровий светр для принцеси Анни, а натомість отримала тримач для туалетної паперу.

Принцеса Діана та члени королівської родини, 1993 рік / Фото: Getty Images

"Це було дуже напружено", — сказала принцеса Діана Мортону. "Я знаю, що я дарувала, але не пам'ятаю, щоб я була одержувачем. Хіба це не жахливо? Це розчаровує. Жодних веселощів, багато напруги, дурної поведінки, дурних жартів, які сторонні визнали б дивними, але ті, хто всередині, зрозуміли. Звісно, я була аутсайдеркою".

До того ж Діана казала, що у Сандрінгемі було дуже холодно. І їй не подобалося довго сидіти за столом з королівською сім'єю, а потім дивитися різдвяне послання королеви Єлизавети II по телевізору.

Сандрінгемський палац / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про традиції Віндзорів на Різдво, серед яких є і застілля в Сандрінгемі.

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