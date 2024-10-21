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Принцеса Діана передбачила майбутнє Камілли, але помилилася щодо короля Чарльза

Принцеса Діана передбачила майбутнє Камілли, але помилилася щодо короля Чарльза

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Перша дружина принца Уельського була впевнена у тому, що з Чарльза не вийде хороший монарх.

Чарльз і Діана були одружені 15 років, але він був не дуже щасливим. 1995 року принцеса Діана дала сенсаційне інтерв'ю Мартіну Баширу, у програмі "Панорама", в якому вона розповіла про майбутнє принца Чарльза як короля. Але тодішні її прогнози виявилися невірними.

Принцеса Діана і принц Чарльз на прем'єрі Джеймса Бонда
Принцеса Діана і принц Чарльз на прем'єрі Джеймса Бонда "Погляд на вбивство" 1985 року / Фото: Getty Images

У тому інтерв'ю принцеса Уельська також висловила сумнів у придатності свого чоловіка для королівської влади, пише mirror. Коли журналіст запитав про її невизначене майбутнє:

"Як ви думаєте, ви коли-небудь станете королевою?", вона усміхнулася і відповіла: "Ні, я не думаю, ні… Я хотіла б бути королевою сердець людей, у серцях людей, але я не бачу себе королевою цієї країни. Я не думаю, що багато хто захоче, щоб я була королевою".

Потім Діану запитали про майбутнє Чарльза. "Як ви думаєте, він хотів би стати королем?" І вона висловила свої сумніви.

Принцеса Діана та Мартін Башир, інтерв'ю
Принцеса Діана та Мартін Башир, інтерв'ю "Панорамі", 1995 рік / Фото: Getty Images

"Ми завжди конфліктували з цього приводу, коли обговорювали це з ним, і я розуміла цей конфлікт, тому що це дуже вимоглива роль бути принцом Уельським, але це не менш вимоглива роль бути королем", — сказала вона. І бути принцом Уельським дає більше свободи, а бути королем було б трохи більш задушливим. І оскільки я знаю цю людину, я б подумала, що вища посада, як я її називаю, накладе на неї величезні обмеження, і я не знаю, чи зможе чи до цього пристосуватися.

Але, як ви вже знаєте, через 27 років після цього інтерв'ю Чарльз все ж таки став королем, після смерті його матері королеви Єлизавети II у вересні 2022 року. А Камілла, його друга дружина, надає йому неймовірну підтримку та опору у цій ролі.

Принцеса Діана та королева Камілла / © Getty Images
Принцеса Діана та королева Камілла / Фото: Getty Images

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