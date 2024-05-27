Принцеса Діана передбачила майбутнє королеви Камілли: що сказала перша дружина Чарльза

Перша дружина короля Чарльза III (а тоді він був спадкоємцем трону принцом Уельським) передбачила, що союз її чоловіка та Камілли Паркер-Боулз буде дуже міцним.

Принцеса Діана була одружена з принцом Чарльзом з 1981 по 1996 рік, хоча розійшлися вони 1992-го. Вона знала, що все їхнє життя її чоловік кохав іншу жінку і нічого не могла з цим вдіяти.

Одного разу принцеса Уельська сказала пророцтво про Каміллу, яке збулося через багато років, згадує королівська експертка Дженні Бонд.

Принцеса Діана та королева Камілла / Фото: Getty Images

Вона багато років висвітлювала в пресі життя королівської сім'ї і розповіла про одну розмову, яка у неї була з Діаною в Кенсінгтонському палаці перед сумнозвісним інтерв'ю принцеси програмі "Панорама" з Мартіном Баширом 1995 року, пише express.co.uk.

"Для Камілли це справді була найнеймовірніша подорож, але, по суті, це проста історія кохання між двома людьми, які потрапили в дуже складну ситуацію. Я часто згадую той день, коли я сиділа з Діаною в її вітальні, і вона сказала мені, що визнає, що Камілла завжди була і завжди буде коханням всього життя Чарльза. Вона сказала, що розуміє, що будь-який шлюб, який міг би укласти Чарльз, не був би таким міцним, як його стосунки з Каміллою".

Тоді принцеса Уельська описала свою головну "суперницю", як "вірну, стриману і таку, яка заслуговує на ту чи іншу форму визнання". "Я думаю, що всі ці роки слова Діани виявилися абсолютно точними", – каже кореспондентка.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Саме Камілла виявилася для короля Чарльза опорою та підтримкою у найскладніший період його життя, коли він проходить лікування від раку.

Нагадаємо, у рік платинового ювілею правління мати Чарльза – королева Єлизавета II – публічно виявила бажання, щоб після її смерті та сходження на престол її сина, Камілла отримала титул королеви-консорта.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Читайте також: