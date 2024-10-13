Принцеса Діана передбачила майбутнє свого сина Вільяма: що вона сказала

Королівська експертка Дженні Бонд згадує, що Діана, принцеса Уельська, сказала їй про майбутнє принца Вільяма під час серії зустрічей у Кенсінгтонському палаці.

Принцесу Діану любили в усьому світі за те, як вона модернізувала підхід королівської сім'ї до офіційних заходів, а також за її зусилля щодо дестигматизації глобальних надзвичайних ситуацій, таких як наземні міни та ВІЛ/СНІД. Ця мета модернізації фірми — те, що принц Уельський успадкував від своєї покійної матері і, очевидно, відчуває до неї велику пристрасть.

Принцеса Діана, принц Чарльз та маленький принц Вільям / Фото: Getty Images

Колишня королівська кореспондентка ВВС Дженні Бонд знає, що тверда позиція принца Вільяма припала б до душі Діані, оскільки протягом усієї її кар'єри вона мала честь знати принцесу особисто під час приватних зустрічей, пише журнал Ok!

"Діана обсипала Вільяма обіймами і поцілунками, як і Гаррі, але Вільяму довелося винести на собі основний тягар деяких емоційних потреб Діани. Коли її шлюб руйнувався, вона зверталася за підтримкою до Вільяма, а він, як відомо, передавав їй серветки та записку під двері ванною, намагаючись втішити її, коли вона плакала", — згадує пані Бонд.

Принцеса Діана, принц Чарльз та маленький принц Вільям / Фото: Getty Images

"Вільям, ймовірно, знав про подружні проблеми більше, ніж будь-який підліток повинен був знати. І, звичайно ж, стан королівського шлюбу завжди був у заголовках газет. Діана була досить нестабільною людиною, і хоча вона намагалася захистити обох хлопчиків від сварок і образ з Чарльзом вона також зверталася за підтримкою до Вільяма", — згадує кореспондент.

"Я пам'ятаю, як розмовляла з принцесою під час поїздки до Японії. Біографія Чарльза, написана Джонатаном Дімблбі, щойно була опублікована. Вона сказала мені, що заголовки, які вона породила, були неймовірно образливі для Вільяма і Гаррі, і вона не хотіла, щоб вони побачили цю книжку.

Принцеса Діана та принц Вільям / Фото: Getty Images

Також принцеса Уельська розповідала Дженні про майбутнє, яке чекало на її старшого сина, і чому вона відчувала, що країні "пощастило" з ним.

"Вона також сказала мені, що Вільям відчував тягар своєї долі. На відміну від інших молодих людей, у нього ніколи не буде свободи вибору роботи або напряму свого життя. Він був народжений, щоб стати королем, і це, звичайно, відрізняло його від усіх решти хлопчиків і дівчаток, навіть від його брата. Але Діана дуже вірила у Вільяма і сказала мені, що, на її думку, країна зрозуміє, що нам "дуже пощастило мати таку людину, як Вільям", і я думаю, що її слова звучать правдиво і сьогодні".

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, яке пророцтво принцеси Діани про королеву Каміллу збулося.

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