Принцеса Діана приголомшила своєю заявою Каміллу: опубліковано першу розмову дружин Чарльза

Того вечора принцеса Уельська вирішила приєднатися до свого чоловіка і вирушити на вечірку з нагоди 40-річчя сестри Камілли.

"Ніхто не очікував, що я там з'явлюся, але голос усередині мене сказав: "До біса їх". Так що я задумала зробити щось несподіване. Я вирішила, що більше не цілуватиму Каміллу, вітаючись з нею, а замість цього просто потисну їй руку. Це був мій серйозний крок. Я відчувала себе страшенно хороброю і впевненою, сьогодні Діана завдасть удару", — згадувала у своїх розповідях автору принцеса Діана той день.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

На тій вечірці було небагатолюдно, лише близько 40 гостей. Діана справді привітала Каміллу лише рукостисканням. Після вечері, як згадувала принцеса, вона звернула увагу, що ні Чарльза, ні Камілли поруч немає. І вирішила вирушити на їхні пошуки.

"Я знала, з чим мені доведеться мати справу. Дехто намагався перешкодити мені спуститися вниз. "Ох, Діано, не йди". "Я просто хочу знайти свого чоловіка, я б хотіла його побачити". Я була нагорі близько півтори години, тому, мабуть, мені варто було спуститися і знайти його... І ось я спускаюся і зустрічаю там неймовірно радісну трійцю — Камілла, Чарльз і ще одна людина весело розмовляють. Так що я подумала: "Так, настав твій час" - і приєдналася до розмови, наче всі ми найкращі друзі, - розповідала Діана.

Саме в цій кімнаті відбулася перша серйозна розмова між Діаною та Каміллою, дружиною та коханкою на той момент майбутнього короля Англії. Коли всі вже мали намір піднятися нагору, Діана попросила Каміллу залишитися для розмови.

Камілла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

"Камілло, я хотіла б поговорити з тобою, якщо це можливо", вона ж зніяковіла і опустила голову. Я звернулася до чоловіків зі словами: "Добре, хлопці, я тільки швиденько поговорю з Каміллою" і додала: "Я буду за хвилинку". Я запропонувала Каміллі: "Може, сядемо?". Ми сіли і, хоча її присутність наводила на мене страх, таки я сказала: "Камілло, я просто хочу, щоб ти розуміла — я знаю, що відбувається". Вона сказала: "Я не знаю, про що ти!" А я сказала: "Я знаю, що відбувається між тобою та Чарльзом, і просто хочу, щоб ти це знала". Вона відповіла: "Ох, які тут таємниці, ми просто близькі друзі". Я сказала: "Я знаю, що надто близькі". Я виявилася не такою сильною, як мені хотілося б, але принаймні я завела про це розмову", — згадувала принцеса.

Невідомо, чи були на той момент стосунки між Чарльзом і Каміллою, але очевидним було одне, Діана дуже страждала від того, що вони спілкуються.

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