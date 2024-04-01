Принцеса Діана та її перше враження від принца Чарльза: яким воно було

Принцеса Діана в книжці Ендрю Мортона "Діана. Справжня історія з її вуст" детально описала знайомство з принцом Уельським Чарльзом. Тоді вона навіть не думала, що одного разу стане його дружиною.

Спочатку з принцом Чарльзом товаришувала старша сестра Діани – леді Сара Спенсер. Вона була настільки наполегливою, що принц Уельський навіть побоювався її. Ось що розповідала Діана про першу зустріч зі спадкоємцем трону.

Принцеса Діана та принц Чарльз, 1981 рік / Фото: Associated Press

"Я знала її (королеву) ще з дитинства, тому для мене це не було чимось незвичайним. На Ендрю та Едварда я не звертала уваги. Я постійно думала: "Погляньте, яке у них життя, просто жахливе". А ще пам'ятаю, як він, мій чоловік, приїхав якось до Елторпа і перше, що мене захопило, було: "Боже, який сумний чоловік". Він приїхав зі своїм лабрадором Гарві. Моя сестра постійно крутилася навколо нього, і я спіймала себе на думці: "Господи, він, напевно, справді це ненавидить". Я трималася осторонь. Пам'ятаю, що леді з мене була зовсім ніяка — товстенька, незграбна, без краплі макіяжу. Але я веселилася від душі, і це привернуло його увагу", — говорила Діана.

Того дня Діана Спенсер уперше танцювала із Чарльзом.

Принц Чарльз та Діана Спенсер у день репетиції свого весілля, 27 липня 1981 року / Фото: Associated Press

"Він підійшов до мене після вечері, ми потанцювали і запитав: "Покажеш мені галерею?" І я збиралася показати йому галерею, як підійшла моя сестра Сара і наказала мені забиратися, а я відповіла: "Принаймні дозволь мені підказати тобі, де в галереї вмикачі, тому що ти не дізнаєшся, де їх шукати", — і зникла з поля зору", — згадувала Діана.

Для принцеси було дивним, що Чарльз, якому було близько 30 років, взагалі звернув на неї свою увагу.

"Він був просто чарівним, і коли наступного дня я опинилася поруч, а він звернув на мене увагу, я була приголомшена. "Чому хтось такий, як він, зацікавився б мною?", і це була зацікавленість. Так тривало близько двох років", — згадувала принцеса.

У листопаді 1978-го Діану Спенсер запросили на святкування 30-річного ювілею принца Уельського. "Я дуже добре провела час на танцях — було чарівно. Мене зовсім не лякало оточення (Букінгемський палац). Тоді я подумала: яке дивовижне місце", — говорила Діана.

А буквально за кілька років принцеса вже ненавиділа це місце. Нагадаємо, раніше ми розповідали через що Діана найбільше нервувала на весіллі з Чарльзом.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

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