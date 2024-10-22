Принцеса Діана вигадала секретне ім'я для Чарльза, щоб зберегти їхні стосунки в таємниці: яким воно було

Леді Діана Спенсер використала секретне прізвисько для Чарльза, щоб зберегти їхні стосунки в таємниці від публіки на самому початку, коли ще ніхто не знав про них.

Їхній роман почався у 80-х і після декількох побачень принц Уельський освідчився Діані Спенсер. У липні 1981 року пара зіграла весілля.

Принцеса Діана та принц Чарльз, 1981 рік / Фото: Getty Images

У ті роки на початку їхніх стосунків Діана, яка жила в квартирі в Західному Лондоні з подругами, вигадала хитру тактику, щоб приховати особистість чоловіка, з яким вона зустрічалася, до того, як їхні стосунки стали офіційними, пише ok!. Діана відповідала, що зустрічається з чоловіком на ім'я "Чарльз Ренфрю", коли її запитували, чи вона у відносинах. Прізвище походить від титулу барона Ренфрю, який є одним із багатьох титулів, дарованих принцу Уельському королевою Єлизаветою II.

Принц Чарльз і принцеса Діана в день заручин, 24 лютого 1981 року / Фото: Associated Press

Але довго зберігати у таємниці свій роман принцеса Діана не змогла. Як тільки папараці та преса дізналися, що у неї роман із спадкоємцем британського престолу, її життя перестало бути колишнім. За нею полювали, її переслідували папараці, а поліцейська охорона майбутньої принцеси з'явилася лише після весілля.

Принцеса Діана та принц Чарльз у день весілля, 29 липня 1981 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як принцеса Діана передбачила майбутнє Камілли, але помилилася щодо короля Чарльза.

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