Принцеса Діана їх теж любила: стильні виходи Меган Маркл у джинсах

Меган Маркл не часто носить джинси. Але кілька її луків у денімі нам dдалося знайти.

Ми знаємо, що покійна свекруха Меган Маркл – принцеса Діана – теж любила джинси. Хоча носила їх рідко. У звичайному житті принцеса Уельська часто вибирала одяг набагато простіше і ні чим не відрізнялася від дівчат того часу.

Меган у звичайному житті, напевно, також носить джинси. Проте, іноді одягає їх збираючить на світські заходи.

У джинсах герцогиня Сассекська приїжджала на змагання з легкої атлетики під час другого дня Invictus Games The Hague 2020 у Гаазі. Тоді на ній були сині джинси-скіні, які Меган поєднувала з білим коротким пальто з поясом на талії та гірчичними замшевими човниками на підборах.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

На цих же іграх герцогиня з'явилася в укорочених і підгорнутих світло-блакитних джинсах, які поєднувала з коротким чорним жакетом із твіду з круглою горловиною, а взута була в балетки.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Invictus Games для Меган це взагалі історія про виходи в джинсах. Ще 2017 року, коли Мег та Гаррі лише оголосили про свої стосунки, акторка супроводжувала принца на іграх у Торонто. Тоді Меган поєднувала світлі джинси-скіні з білою сорочкою та великою коричневою сумкою-шоппером.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Також у джинсах герцогиня Сассекська приїжджала до техаської школи в Увалді, де напередодні сталася стрілянина та загинуло 19 учнів. Тоді Меган була одягнена у сині джинси, футболку та бейсболку, а взута у білі кросівки Adidas Stan Smith. Вона поклала букет білих троянд під час свого скромного візиту.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Читайте також: