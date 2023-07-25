Принцеса Діана залишила у спадок принцу Гаррі одну з найзворушливіших речей

Принцеса Діана за три роки до своєї смерті склала заповіт, у якому один із пунктів особливо дивує. Він торкається її молодшого сина принца Гаррі.

Початковий документ було підписано Діаною 1 червня 1993 року, а 1996 року у нього було внесено деякі поправки. Її Високість вказала, що у разі її смерті хоче, щоб її майно було поділено між її двома синами – принцами Вільямом і Гаррі. Також спадок у розмірі 50 000 фунтів стерлінгів було передано її дворецькому Полу Барреллу, пише express.

Весілля Діани Спенсер та принца Чарльза / Фото: Associated Press

Діана побажала, щоб її сини змогли отримати спадок, коли їм виповниться по 25 років. А пізніше вік був змінений до 30. Серед особистих та особливих предметів принцеса захотіла, щоб її культова весільна сукня, в якій вона виходила заміж за принца Чарльза 1981 року, була передана принцу Гаррі. А принц Вільям отримав заручальну каблучку із сапфіром, яку згодом подарував своїй майбутній дружині Кейт Міддлтон у день їхніх заручин.

До 2014 року, коли Гаррі виповнилося 30, відповідальним за сукню був брат Діани – Чарльз Спенсер. Це вбрання неодноразово виставлялося на виставках у Лондоні та навіть Нью-Йорку.

Весілля Діани Спенсер та принца Чарльза / Фото: Associated Press

Дизайнерка Елізабет Емануель, яка працювала з принцесою Діаною кілька років, а також створила її знамениту весільну сукню, 2014 року сказала:

"Ця сукня виправдала себе. Вона об'їздила весь світ багато разів. Я думаю, що її бачили більше людей за кордоном, ніж британці. Що незвичайно, так це те, що через стільки років люди все ще говорять про неї".

Як принц Гаррі розпорядився сукнею Діани, залишається загадкою.

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