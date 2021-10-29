Принцеса Габріелла та принц Жак їдуть з батьком до Шотландії, але без мами, княгині Шарлін

Князь Альбер II планує закордонну поїздку зі своїми дітьми напередодні повернення його дружини Шарлін із Південної Африки.
Альбер II приєднається до британської королівської родини та світових лідерів на саміті COP26 у Глазго, у Шотландії, наступного тижня.
У коментарі для журналу People 63-річний князь розповів, що візьме своїх шестирічних близнюків, принца Жака та принцесу Габріеллу, у цю поїздку до Шотландії, де він братиме участь у конференції ООН зі зміни клімату.
Діти князя та княгині зараз перебувають на шкільних канікулах. "Вони на канікулах. Я не хотів залишати їх самих у Монако. Таким чином вони будуть зі мною до того, як принцеса Шарлін повернеться", — заявив Альбер II. У дітей княжого подружжя в Шотландії буде екскурсійна програма музеями та різними пам'ятками, і їм не доведеться нудьгувати. У грудні Жаку та Габріеллі виповниться сім років.
Також раніше Альбер II говорив, що у них із Шарлін запланована поїздка до Дубая на Всесвітню виставку, яка має відбутися 13 листопада, тобто через три тижні.
Читайте також:
Князь Монако Альбер II: любовні зв'язки та позашлюбні діти чоловіка княгині Шарлін
Княгиня Шарлін показала, який вигляд має після останньої операції, але потім видалила фото
Не тільки лор-інфекція: князь Альбер II заявив про інші проблеми дружини Шарлін