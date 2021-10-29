Принцеса Габріелла та принц Жак їдуть з батьком до Шотландії, але без мами, княгині Шарлін

Принцеса Габріелла та принц Жак їдуть з батьком до Шотландії, але без мами, княгині Шарлін

Князь Альбер II планує закордонну поїздку зі своїми дітьми напередодні повернення його дружини Шарлін із Південної Африки.

Альбер II приєднається до британської королівської родини та світових лідерів на саміті COP26 у Глазго, у Шотландії, наступного тижня.

У коментарі для журналу People 63-річний князь розповів, що візьме своїх шестирічних близнюків, принца Жака та принцесу Габріеллу, у цю поїздку до Шотландії, де він братиме участь у конференції ООН зі зміни клімату.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Associated Press

Діти князя та княгині зараз перебувають на шкільних канікулах. "Вони на канікулах. Я не хотів залишати їх самих у Монако. Таким чином вони будуть зі мною до того, як принцеса Шарлін повернеться", — заявив Альбер II. У дітей княжого подружжя в Шотландії буде екскурсійна програма музеями та різними пам'ятками, і їм не доведеться нудьгувати. У грудні Жаку та Габріеллі виповниться сім років.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Associated Press

Також раніше Альбер II говорив, що у них із Шарлін запланована поїздка до Дубая на Всесвітню виставку, яка має відбутися 13 листопада, тобто через три тижні.

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