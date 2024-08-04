Принцеса Іман: чому кронпринц Хусейн та принцеса Раджва дали дочці таке ім'я

Маленька Іман народилася 3 серпня 2024 року і стала першою дитиною кронпари та першою онукою королеви Ранії та короля Абдалли II.
Багато королівських шанувальників подумали, що Іман назвали на честь її тітки – принцеси Іман, молодшої сестри її батька кронпринца Хусейна. Можливо це й так, але не лише на її честь.
Ім'я Іман в перекладі з арабської означає "віра", віра в істинність ісламу, віра в Аллаха, ангелів, Писання, пророків, Судний день, у відплату за добро і зло. Це справжнє арабське ім'я відповідно до Хашимітського протоколу.
Також Іман звали дочку короля Хуссейна (батька короля Абдалли II) та його другої дружини Лізи Халабі, відомої в Йорданії, як королева Нур. Вона була королевою Йорданії від 1978 до 1999 років. Вийшовши заміж за короля Йорданії, вона відмовилася від американського громадянства та прийняла іслам. У шлюбі у них народилося четверо дітей – двоє синів та дві доньки, одну з них звуть Іман. Після смерті чоловіка 1999 року вона стала вдовою.
Оскільки принцеса Іман – первісток кронпринца Хусейна та принцеси Раджви і це дівчинка, вона не може претендувати на трон, тому що в Йорданії лінія спадкоємності передається лише чоловікам. Отже, варто очікувати, що у Хусейна та Раджви будуть ще діти.
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