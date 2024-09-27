Принцеса Іман святкує день народження: королева Ранія тепло привітала дочку зі святом

Принцеса Йорданії Іман сьогодні святкує 28-річчя.
Її мама королева Ранія опублікувала фото доньки-іменинниці та привітала її з персональним святом.
На фото принцеса Іман зазнімкована сама, вона одягнена у чорну сукню з жатої тканини з короткими рукавами-ліхтариками, її каштанове волосся розпущене, у вухах золоті сережки, а на обличчі легкий макіяж.
"З днем народження, моя дорога Іман! Пишаюся тобою, сьогодні і кожен день", — написала королева Ранія у підписі до фото.
Її старший брат кронпринц Хусейн приєднався до привітань. Він опублікував фото Іман з її племінницею (теж принцесою Іман на руках ) і написав:
"Бажаю чудового дня народження Іман! Нехай наша маленька дівчинка, твоя тезка, перенесе в себе багато твоїх прекрасних і мирних якостей", — написав принц про сестру та свою маленьку дочку одночасно.
Нагадаємо, вчора королева Ранія та кронпринц Хусейн публічно привітали з днем народження принцесу Сальму – молодшу дочку королеви та сестру кронпринца.
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