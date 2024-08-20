Принцеса Іман: три цікаві факти про новонароджену дочку йорданської кронпари Раджви та Хусейна

Ми вирішили розповісти вам три цікаві факти про першу онуку королеви Ранії та короля Абдалли II.

1. Принцеса Іман отримала ім'я на честь своєї тітки (сестри кронпринца Іман), яку Хусейн вів до вівтаря. Так вийшло, що принцеса Іман, старша дочка королеви Ранії та короля Абдалли II вийшла заміж раніше, ніж спадковий принц. А ось дитина у Хусейна народилася раніше. Принцеса Іман бінт Аль-Хусейн після народження здобула титул Її королівської Високості.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва з дочкою принцесою Іман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

2. Іман не є спадкоємицею трону. Це пов'язано з тим, що згідно з конституцією Йорданії, престол переходить лише до спадкоємців чоловічої статі. А оскільки дитина – дівчинка, жодних змін у лінії престолонаслідування не буде. Спадкоємцем престолу є спадковий принц Хусейн, а другим у черзі на престол є його молодший брат Хашим.

Принц Хусейн та принцеса Іман із чоловіком / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

3. Також Іман звати дочку короля Хуссейна (батька короля Абдалли II) та його другої дружини Лізи Халабі, відомої в Йорданії, як королева Нур. Можливо, кронпринц Хусейн (який названий на честь свого діда) вирішив вшанувати його другу дружину, обираючи ім'я для дочки.

Буквально днями молодий батько поділився новим знімком зі своєю дочкою, яку він тримає на руках, підписавши кадр зворушливо: "З моєю найдорожчою".

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

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