Принцеса Катаріна-Амалія опублікувала нове фото та звернулася до шанувальників

Принцеса Катаріна-Амалія – старша дочка королеви Максими та короля Віллема-Олександра.

Нещодавно дівчина відсвяткувала день народження. 7 грудня королівський палац поділився новою фотографією іменинниці. Через кілька днів принцеса вирішила віддячити всім, хто писав їй добрі побажання цього дня.

Катаріна-Амалія опублікувала ще один знімок, а у підписі до нього зазначила:

"Дуже вдячна за всі привітання, які я отримала з нагоди мого 20-річчя. Всі ці зворушливі повідомлення зробили мій день ще особливішим. Принцеса Оранська", - йшлося в підписі.

Раніше ми розповідали вам, що відомо про майбутню королеву Нідерландів. Коли принцеса Оранська зійде на трон після свого батька короля Віллема-Олександра, який править нині, вона поверне еру правління королев у Нідерландах, особливо якщо у майбутньому у неї народиться спадкоємиця, тобто дочка.

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