Принцеса Кейт ходить на шопінг під секретним ім'ям: стало відомо, як вона себе називає

Принцеса Уельська Кетрін не може собі дозволити таку розкіш, як похід магазинами у тому форматі, в якому ходять на шопінг звичайні люди.

Але королівські особи також хочуть самостійно обирати необхідні їм речі і роблять це просто під секретними іменами.

Під час одного з таких походів магазинами Кейт випадково розкрила секретний псевдонім, який вона іноді використовує в таких ситуаціях. Цей інцидент стався невдовзі після її весілля із принцом Вільямом 2011 року, пише журнал ok!. У перші місяці їхнього із Вільямом шлюбу сім'я жила в Уельсі, де принц служив льотчиком у RAF Valley. Нещодавно ми показували вам, який вигляд мало їхнє житло в ті часи.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Королівська пара жила в орендованому фермерському будинку недалеко від приморського міста Роснейгр в Англсі, оскільки жоден з них на той час не був членом королівської родини, що працює на корону. Кейт часто бачили, як вона купувала продукти в місцевому супермаркеті Waitrose і відвідувала інші магазини, зокрема і магазин водних видів спорту, недалеко від їхнього колишнього будинку. В один із візитів до магазину, відомого як Funsport, Кейт зіткнулася з незручною ситуацією і їй довелося назвати продавцю своє таємне ім'я. Коли вона спробувала купити гідрокостюм, зрозуміла, що забула сумочку і не може заплатити. Нічого не підозрюваний власник магазину Дейв Бакленд запитав у Кейт її ім'я, коли вона запитала, чи може вона зарезервувати гідрокостюм, щоб забрати його пізніше, коли матиме гроші. Продавець погодився і Кейт назвалася "місіс Кембридж", як посилання на її попередній титул герцогині Кембриджської. Продавець не впізнав майбутню принцесу лише здивувався такому незвичайному прізвищу. Надалі принцеса продовжувала використовувати цей псевдонім під час шопінгу.

Принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як принцесі Кейт вдається непомітно відвідувати публічні місця, зокрема її улюблені виставки.

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