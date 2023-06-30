Принцеса Кейт кумедно відповіла на запитання дітей про свій вік

На публіці Кейт Міддлтон з'явилася у ніжно-рожевій сукні від улюбленого бренду та білих човниках. На заході мала можливість поспілкуватися з групою школярів. Поки діти обіймали її, вони схвильовано засипали її питаннями. Прозвучало питання і про вік принцеси Уельської.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Кейт, яка, мабуть, звикла відповідати вдома на безліч цікавих запитань від своїх трьох дітей, кумедно відповіла. "Мені 41 рік. Тссс ... тільки нікому не говори", — тихо сказала принцеса, відповідаючи дитині. Кейт завжди дуже мило спілкується з дітьми і помітно, що вона їх дуже любить.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, під час цього візиту Кейт, яка вивчала історію мистецтв у коледжі та стала першою королівською покровителькою Музею Вікторії та Альберта 2018 року відвідала три нові галереї музею — Play, Imagine та Design.

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