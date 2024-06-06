Принцеса Кейт може ніколи не повернутись до королівської ролі: експерти шокували заявою

На весь 2024 рік у щоденнику принцеси Уельської немає записів та робочих заходів. Це наштовхує на думки про те, що найближчим часом принцеса Кейт не повернеться до робочих обов'язків.

Під час нещодавнього візиту до громадської лікарні Святої Марії принц Вільям зустрівся зі співробітниками та навіть коротко поінформував їх про здоров'я Кейт. Він коротко сказав, що 42-річна Кейт почувається добре.

Принц Вільям та принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також нещодавно в пресі з'являлася інформація про те, що принцесу бачили під час прогулянки з дітьми, правда, знімки так і не були опубліковані. Інсайдер розповів Us Weekly: "Кейт почувається досить сильною, щоб активно займатися дітьми. Вона була активною".

Інше джерело, яке також побажало залишитися анонімним, сказало: "Одужання Кейт йде добре. Вона не може бачитися з багатьма людьми, тому що схильна до захворювань, і вони не хочуть, щоб її наражали на небезпеку, але вона в порядку".

Кенсінгтонський палац офіційно заявляв, що Кетрін не з'явиться на святкуванні дня народження короля Чарльза та параді Trooping the Color наступного тижня, але питання про її повернення до роботи все одно витають у повітрі.

Король Чарльз та принцеса Уельська / Фото: Associated Press

В останніх повідомленнях стверджується, що вона не відновить роботу до осені чи навіть наступного року. І, за словами другого джерела, команда Кейт "переоцінює те, що вона зможе взяти на себе, коли повернеться", — зазначаючи: "Вона може ніколи не повернутися в тій ролі, в якій люди бачили її раніше".

Нагадаємо, раніше астрологиня розповідала про складні аспекти у гороскопі принцеси Уельської. Принцесу можуть видалити з королівської сім, відправивши з очей геть – про це говорять Сатурн і Нептун у дев'ятому будинку Кейт, який відповідає за освіту та подорожі. Швидше за все, це відбудеться 2026-27 роках, і, можливо, від'їзд буде пов'язаний із необхідністю – чи видимістю необхідності – її лікування за кордоном, наприклад, у місцях сили.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Читайте також: