Принцеса Кейт на Trooping the Color: розглядаємо образи за одинадцять років

Її королівська Високість принцеса Уельська Кетрін підтвердила сьогодні, що має намір взяти участь у параді Trooping the Color 15 червня.

З цієї нагоди ми вирішили пригадати Кейт на цьому урочистому королівському заході з першого її параду 2011 року, через кілька місяців після весілля з принцом Вільямом.

Принцеса Кейт на Trooping the Color, 2011 / Фото: Associated Press

Дебют Кейт відбувся 2011 року як герцогині Кембриджської. Того року вона з'явилася на заході у білому пальті від свого улюбленого дизайнера Alexander McQueen у поєднанні з чорним головним убором.

Принцеса Кейт на Trooping the Color, 2011 / Фото: Associated Press

2012 року Кетрін обрала блакитну пряму сукню з вишивкою від Erdem і відповідний маленький капелюх.

Принцеса Кейт і Камілла на Trooping the Color, 2012 / Фото: Associated Press

2013 року герцогиня була вагітна первістком — принцом Джорджем. На параді вона була присутня за місяць до його народження і з'явилася в ніжно-рожевій сукні-пальті та капелюсі до тону.

Принцеса Кейт на Trooping the Color, 2013 / Фото: Associated Press

2014 року Кетрін обрала світлий ансамбль знову від Alexander McQueen та капелюх Jane Taylor.

Принцеса Кейт на Trooping the Color, 2014 / Фото: Associated Press

2015-го на ній було блакитне пальто в квітковий принт Catherine Walker і білий капелюх доповнював образ.

Принцеса Кейт на Trooping the Color, 2015 / Фото: Associated Press

2016 року Кейт дебютувала на параді з дочкою принцесою Шарлоттою і була одягнена в біле пальто Alexander McQueen і світло-рожевий капелюх з величезною квіткою.

Принцеса Кейт на Trooping the Color, 2016 / Фото: Associated Press

Ще за рік 2017-го вони з Шарлоттою одягнулися в унісон у рожеве вбрання. На Кейт була сукня Alexander McQueen і капелюх Jane Taylor.

Принцеса Кейт на Trooping the Color, 2017 / Фото: Associated Press

2018-го Кетрін обрала блакитну сукню та маленький капелюх, відмінно гармонуючи з герцогинею Каміллою на балконі палацу.

Принцеса Кейт на Trooping the Color, 2018 / Фото: Associated Press

2019 року Кейт одягла жовтий ансамбль від Alexander McQueen та капелюх Philip Treacy.

Принцеса Кейт на Trooping the Color, 2019 / Фото: Associated Press

2020 та 2021 роках парад не проводився через пандемію коронавірусу. На балконі Букінгемського палацу ми побачили Кейт вже 2022 року. Це був ювілейний рік 70-річного правління королеви Єлизавети II та остання поява Її Величності на балконі. Кетрін одягла біле вбрання від Alexander McQueen і біло-синій капелюх від Philip Treacy.

Принцеса Кейт на Trooping the Color, 2022 / Фото: Associated Press

2023 року публіка побачила Кейт вже в особі принцеси Уельської у зеленому пальті Andrew Gn dresses, декорованому прикрасами з дорогоцінного каміння та в капелюсі Philip Treacy.

Принцеса Кейт на Trooping the Color, 2023 / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у Instagram Кейт поділилася новою фотографією, показала, який вигляд має зараз і заявила, що прийде на завтрашній парад.

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