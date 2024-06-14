Принцеса Кейт на Trooping the Color: розглядаємо образи за одинадцять років

Її королівська Високість принцеса Уельська Кетрін підтвердила сьогодні, що має намір взяти участь у параді Trooping the Color 15 червня.
З цієї нагоди ми вирішили пригадати Кейт на цьому урочистому королівському заході з першого її параду 2011 року, через кілька місяців після весілля з принцом Вільямом.
Дебют Кейт відбувся 2011 року як герцогині Кембриджської. Того року вона з'явилася на заході у білому пальті від свого улюбленого дизайнера Alexander McQueen у поєднанні з чорним головним убором.
2012 року Кетрін обрала блакитну пряму сукню з вишивкою від Erdem і відповідний маленький капелюх.
2013 року герцогиня була вагітна первістком — принцом Джорджем. На параді вона була присутня за місяць до його народження і з'явилася в ніжно-рожевій сукні-пальті та капелюсі до тону.
2014 року Кетрін обрала світлий ансамбль знову від Alexander McQueen та капелюх Jane Taylor.
2015-го на ній було блакитне пальто в квітковий принт Catherine Walker і білий капелюх доповнював образ.
2016 року Кейт дебютувала на параді з дочкою принцесою Шарлоттою і була одягнена в біле пальто Alexander McQueen і світло-рожевий капелюх з величезною квіткою.
Ще за рік 2017-го вони з Шарлоттою одягнулися в унісон у рожеве вбрання. На Кейт була сукня Alexander McQueen і капелюх Jane Taylor.
2018-го Кетрін обрала блакитну сукню та маленький капелюх, відмінно гармонуючи з герцогинею Каміллою на балконі палацу.
2019 року Кейт одягла жовтий ансамбль від Alexander McQueen та капелюх Philip Treacy.
2020 та 2021 роках парад не проводився через пандемію коронавірусу. На балконі Букінгемського палацу ми побачили Кейт вже 2022 року. Це був ювілейний рік 70-річного правління королеви Єлизавети II та остання поява Її Величності на балконі. Кетрін одягла біле вбрання від Alexander McQueen і біло-синій капелюх від Philip Treacy.
2023 року публіка побачила Кейт вже в особі принцеси Уельської у зеленому пальті Andrew Gn dresses, декорованому прикрасами з дорогоцінного каміння та в капелюсі Philip Treacy.
Нагадаємо, у Instagram Кейт поділилася новою фотографією, показала, який вигляд має зараз і заявила, що прийде на завтрашній парад.
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