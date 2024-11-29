Принцеса Кейт написала звернення до людей: що сказала дружина принца Вільяма

Дружина принца Вільяма виступає на захист людей, які постраждали від наркозалежності. У посланні, написаному на підтримку Тижня поінформованості про наркозалежність, принцеса Уельська заявила, що у боротьбі з забобонами та стигматизацією, пов'язаними з наркозалежністю, досягнуто певного прогресу, і закликала людей виявляти доброту та співчуття, щоб зруйнувати бар'єри.

"Залежність — це не вибір. Це серйозне психічне захворювання, яке може торкнутися будь-якого з нас", — написала Кейт у своєму посланні підтримки перед початком Тижня поінформованості про наркозалежність 30 листопада, повідомляє People.

Принцеса Уельська Кейт та королева Камілла / Фото: Associated Press

Залежність та її вплив на сім'ї та суспільство були одними з перших тем, які принцеса Кейт взяла на озброєння, коли почала своє публічне життя невдовзі після весілля з принцом Вільямом 2011 року. Вона пов'язала це з ініціативами у сфері психічного здоров'я та підвищенням обізнаності, якими вона займалася від того часу.

"Втішно бачити, що прогрес у справі викорінення стигматизації людей, які борються з наркозалежністю, все ще спостерігається. Занадто багато хто страждав мовчки, відчуваючи сором і провину через свій стан, незважаючи на свою вразливість", — додала принцеса Кейт у своєму посланні.

"Кожен, хто страждає від залежності, — це ще одна людина, зі своєю власною історією, яку багато хто з нас не розуміє або не бачить".

"Не наша справа судити або критикувати, ми повинні знайти час, щоб посидіти поряд з кимось, демонструючи цінності любові та співчуття. Будучи плечем, на якому можна поплакати, або вухом, яке може вислухати, ці прості акти доброти мають вирішальне значення для подолання непорозумінь, з якими стикаються багато хто", — йдеться в повідомленні Кейт.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Наприкінці свого звернення вона додала: "Залежність — це не вибір. Це серйозне психічне захворювання, яке може торкнутися будь-якого з нас. Діючи зі смиренністю та співчуттям, ми всі можемо змінити ситуацію та підтримати тих, хто страждає. Багато благодійних організацій по всій країні допомагають окремим людям та сім'ям пережити найважчі часи. Але вони не можуть зробити це поодинці. Кожен з нас повинен змінити свій спосіб мислення і ставлення до безлічі людей, які борються із залежністю", - сказала принцеса.

Мета Тижня поінформованості про залежність 2024 року – розширити доступ до лікування, підтримки та догляду для тих, хто постраждав від залежності, включаючи сім'ю та друзів.

Нагадаємо, вже незабаром, 6 грудня, принцеса Уельська з'явиться на своєму різдвяному концерті Together at Christmas у Вестмінстерському абатстві у супроводі сім'ї та найближчих людей.

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