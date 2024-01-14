Принцеса Кейт не приїхала до Балморалу попрощатися з королевою Єлизаветою II: якою була причина

Всі думали, що це не сталося на прохання короля Чарльза III, але насправді причина була не в цьому.

У Кейт та Єлизавети II були дуже теплі стосунки, але вона не приїхала попрощатися з монархинею напередодні її смерті. За даними Daily Mail, принцеса Уельська вирішила залишитися вдома зі своїми трьома дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї, оскільки наступного дня вони мали вперше піти до своєї нової школи Ламбрук.

Король Чарльз, королева Єлизавета II та принцеса Кейт / Фото: Associated Press

Королівський експерт Роберт Гардман у своїй новій книжці про короля Чарльза, яка називається "Становлення короля: король Чарльз III та сучасна монархія", пише, що принцеса Уельська відчувала, що їй потрібно залишатися з дітьми, адже їм потрібен батько у такий важливий день.

Принц Гаррі, нагадаємо, у своїх мемуарах написав, що король сказав йому, що йому не слід привозити свою дружину Меган Маркл до Балморалу, незважаючи на те, що Гаррі та Меган тоді вже перебували у Великій Британії.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Він сказав, що мені раді в Балморалі, але він не хоче ... Меган. Він почав викладати свою причину, яка була безглуздою і неповажною, а я цього не приймав. Він заїкався, вибачаючись, кажучи, що йому просто не потрібно, щоб навколо було багато людей. Жодні інші дружини не приходили, Кейт не приходила, — сказав він, — тому Мег не повинна була", — написав Гаррі.

Але, за словами Річарда, Кейт не просили залишатися вдома: "Її безперечно не просили триматися подалі", — пояснив він. "Швидше, це був початок нового семестру в новій школі для Джорджа, Шарлотти та Луї, і вона вирішила, що один із батьків має бути з ними в такий важливий день", пише Hello!

Кейт та Вільям відводять дітей до школи / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що особистий секретар королеви Єлизавети II сказав про останні хвилини життя монархині.

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