Принцеса Кейт одягла на різдвяну службу капелюх, як у Меган Маркл

Лаконічний капелюх-пігулка з двома пір'їнами королівського синього кольору чудово гармоніював із синім пальтом Alexander McQueen, одягненим поверх темно-синьої водолазки. Взула Кейт чоботи із замші на підборах від Gianvito Rossi. Тримаючи за руку принцесу Шарлотту, Кейт сяяла, проходячи повз публіку, яка прибула до Сандрінгема побачитися з членами королівської родини.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Меган, герцогиня Сассекська, з'явилася у схожому головному уборі на різдвяній службі в Сандрінгемі 2018 року, коли була вагітною первістком принцом Арчі. Герцогиня одягла того дня на королівську прогулянку капелюх-пігулку від британського бренду Awon Golding. Вона теж була з двома пір'їнами, але чорного кольору.

Герцогиня Сасекська на королівській прогулянці в Сандрінгемі на Різдво 2018 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принцеса Євгенія та Меган Маркл часто носять сумки від одного й того ж бренду.

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