Принцеса Кейт одягла жакет, який носила 18 років тому: який він має вигляд

Принцеса Кейт під час візиту до Південного Уельсу продемонструвала, що так само, як і король Чарльз, є прихильницею перероблених речей.
Другий образ, який публіка побачили на принцесі Уельській під час вчорашнього візиту до Понтипрідду – твідовий короткий жакет від Ralph Lauren та спідниця-міді від Gucci у клітинку, які Кейт носила з коричневими замшевими чоботями Gianvito Rossi на підборах.
Цей жакет у гардеробі Кейт був ще 2007 року. Вона одягала його зі спідницею з цього ж костюма на кінні перегони у Челтнемі, які відвідувала 13 березня 2007 року разом зі своїм тодішнім хлопцем принцом Вільямом за чотири роки до їхнього весілля.
Також Кейт та Вільям поділилися милим відео у соцмережах, на якому зображено, як вони тримаються за руки на публіці.
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