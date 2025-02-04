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Принцеса Кейт опублікувала нові фото у блогу, які зробив її син принц Луї

Принцеса Кейт опублікувала нові фото у блогу, які зробив її син принц Луї

Принцеса Кейт та принц Луї / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська Кейт поділилася новою фотографією, опублікованою в Instagram напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком.

Кейт представила дві нові фотографії та особисте послання у переддень Всесвітнього дня боротьби з раком через кілька тижнів після оголошення про те, що вона перебуває у стані ремісії у своїй боротьбі з раком.

На знімку принцеса зазнімкована з розпростертими руками в лісах Віндзора, кадр був зроблений її 6-річним сином, принцом Луї, на початку цього року.

Принцеса Уельська Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских
Принцеса Уельська Кейт / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Другий знімок був зроблений принцесою Кейт у Віндзорі і на ньому зображена папороть, на фото накладені слова: "Не забувайте плекати все те, що лежить за межами хвороби".

Природа була джерелом радості для принцеси протягом останнього року, і це відображено в обох фотографіях.

Принцеса Уельська Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских
Принцеса Уельська Кейт / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, Кейт вже повернулася до виконання королівських обов'язків і минулого тижня відвідувала Південний Уельс. Цього тижня також заплановано її вихід на публіку.

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