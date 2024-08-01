Принцеса Кейт планує новий вихід на публіку: відомі подробиці

Наразі це не офіційно, але передбачається, що принцеса Уельська може супроводжувати свого чоловіка принца Вільяма на Олімпійські ігри наступного тижня.

Від моменту, коли у березні 2024 року принцеса Кейт оголосила, що лікується від раку, вона двічі з'являлася на публіці. Перший раз на Trooping the Colour у червні – параді на честь дня народження короля - свого дорогого тестя Чарльза III, та у фіналі чоловічого одиночного розряду на Вімблдоні за місяць.

Як пише express.co.uk Кенсінгтонський палац не призначив дату її повернення до королівських обов'язків, оскільки в червні Кейт заявила, що поки вона продовжує проходити хіміотерапію, у неї бувають "хороші і погані дні". Але вона хоче максимально використати своє гарне самопочуття і намагатиметься відвідувати заходи в найближчі місяці, якщо відчує таку можливість.

Принцеса Кейт на Вімблдоні в липні 2024 року / Фото: Associated Press

Тепер передбачається, що однією з таких подій може стати Олімпіада у Франції. Джерело, близьке до принцеси, повідомило, що вона з нетерпінням чекає на можливість перетнути Ла-Манш, щоб поспостерігати за тим, що відбувається.

"Принцеса хотіла б поїхати на Олімпіаду. У неї залишилися дуже теплі спогади про Лондон 2012 року, і вона хоче поїхати на інші Ігри, поки вони так близько від дому", — каже джерело, ім'я якого не повідомляється.

Принц Вільям та його дружина Кейт на Олімпійських іграх у Лондоні, 2012 рік / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт та Вільям на Олімпійських іграх 2012 у Лондоні були частими гостями на трибунах та із задоволенням дивилися теніс, хокей, плавання, легку атлетику, гімнастику та футбол.

Однак інсайдер підкреслив, що рішення поки не ухвалене, оскільки присутність Кейт залежить від її здоров'я і від того, чи лікарі дадуть їй добро.

Принц Вільям та його дружина Кейт на Олімпійських іграх у Лондоні, 2012 рік / Фото: Getty Images

Принц Вільям вирушить до Франції наступного тижня, щоб подивитися деякі з Ігор, а оскільки його діти нині насолоджуються літніми канікулами, цілком імовірно, що двоє старших — принц Джордж і принцеса Шарлотта, приєднаються до нього.

Раніше ми розповідали, де проводять канікули принци Джордж, Луї та принцеса Шарлотта.

Читайте також: