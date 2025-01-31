Принцеса Кейт побувала в Уельсі: палац поділився милим відео з її візиту

Фабрика спеціалізується на виробництві шкарпеток та трикотажу. Принцесі провели екскурсію виробництвом, а також вона поспілкувалася з персоналом.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

"Вшануємо творчість, майстерність та спадщину в @corgisocksofficial у Південному Уельсі.

Заснований 1892 року, цей сімейний бізнес виріс із місцевого кореня у світовий бренд. Від інновацій у дизайні до спостереження за магією, що відбувається на фабриці, це був чудовий погляд на те, як традиція зустрічається із сучасним стилем у текстильній промисловості", — йдеться у підписі до відеоролика, яким поділилися на сторінці Уельських.

Нагадаємо, принцеса Кейт приїхала на зустріч у сукні Zara з бантом на шиї та поясом на талії, яку вже носила раніше, доповнивши вбрання пальтом кремового кольору від Chris Kerry Bespoke і відповідними туфлями-човниками Russell & Bromley на підборах із чорної шкіри.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

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