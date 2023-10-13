Принцеса Кейт прокоментувала розставання з принцом Вільямом

Пара в шлюбі вже понад 12 років і є батьками трьох прекрасних дітей – принців Джорджа та Луї та принцеси Шарлотти.

Але був період у житті пари, коли вони розірвали стосунки. Це сталося під час навчання в університеті Сент-Ендрюс 2007 року.

Кейт та Вільям в університеті Сент-Ендрюс / Фото: Associated Press

Після заручин у листопаді 2010 року пара дала коротке інтерв'ю, в якому торкнулися і теми свого короткого розставання, пише express.

"У той час мені це не дуже подобалося, але насправді це зробило мене сильнішою людиною. Ти дізнаєшся про себе таке, чого, можливо, не усвідомлював. Я думаю, стосунки можуть повністю поглинути тебе, коли ти молодший. Я дуже цінувала цей час, навіть для себе, хоча тоді я про це не думала", — сказала принцеса Кейт. А її чоловік Вільям додав:

"На деякий час ми розійшлися. Ми обидвоє були дуже молоді, це було в університеті, і ми обидвоє знаходили себе, були різними персонажами і таке інше. Ми намагалися знайти свій власний шлях, і ми росли. ... Це було просто трохи свободи".. Це спрацювало на краще", — згадує принц.

Кейт та Вільям в університеті Сент-Ендрюс через багато років / Фото: Getty Images

Кетрін також згадала першу зустріч із принцом. "Я навіть почервоніла, коли зустріла тебе, і втекла, дуже соромлячись зустрічі з тобою". Додавши: "На початку Вільяма не було там досить довго, його не було на Тижні першокурсників, тому нам знадобився деякий час, щоб дізнатися одне про одного. Але ми стали дуже близькими друзями майже одразу", — розповіла Кейт.

Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Сьогодні про їхню історію кохання знає весь світ. Треба сказати, що за 12 років шлюбу ця пара виросла і помітно змінилася. А Кейт вже не є такою збентеженою дівчиною, як раніше, навпаки, вона впевнено приміряє на себе роль майбутньої королеви-консорта.

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