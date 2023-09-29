Принцеса Кейт розповіла про труднощі, з якими мала справу під час усіх трьох вагітностей

Принцеса Уельська рідко ділиться надто особистими подробицями з публікою. Але під час чергового королівського візиту була відвертою.

Кетрін розповіла про свою особисту боротьбу з гіперемезисом вагітних — формою тяжкої ранкової нудоти, з якою вона мала справу під час усіх трьох своїх вагітностей.

У рамках своєї кампанії Shaping Us принцеса Кейт зустрілася із сім'ями в The Orchard, центрі для дітей із особливими освітніми потребами. Під час свого візиту принцеса поговорила зі Стівеном Ікебува, який був там із своїм сином Натаном.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Під час розмови з принцесою пан Ікебува згадав, що його дружина страждала на гіперемезу вагітних, коли носила їхню дитину. За даними Національної служби охорони здоров'я, це захворювання викликає сильне блювання під час вагітності і часто потребує медичної допомоги, пише express.

2020 року Кейт розповіла про свій стан, заявивши, що вона "не найщасливіша з вагітних".

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Associated Press

"Було приємно з нею познайомитися, і коли я сказав їй, що у моєї дружини гіперемезис вагітних, помітив, як змінився вираз її обличчя, вона пройшла через те саме. Я пам'ятаю, як під час одного зі своїх візитів до лікарні вона сказала щось про те, що має гіперемезис вагітних", — розповів пан Ікебува про бесіду з принцесою.

Очевидно, що принцеса Уельська поспівчувала дружині цього чоловіка, оскільки і сама тричі пережила цей стан.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Читайте також: