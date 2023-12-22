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Принцеса Кейт розповіла про улюблений фільм своєї дочки Шарлотти

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Принцеса Кейт розповіла про улюблений фільм своєї дочки Шарлотти

Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Кейт розповіла, що її дочка – велика прихильниця популярного дитячого комедійного серіалу, який ідеально підходить для дітей її віку.

Принцеса Уельська розповіла про пристрасть своєї дочки до милого анімаційного фільму, який обожнюють як дорослі, так і багато дітей.

Принцеса Шарлотта та її мама Кейт / © Associated Press
Принцеса Шарлотта та її мама Кейт / Фото: Associated Press

Принцеса Кейт поділилася любов'ю восьмирічної Шарлотти до популярного фільму "Історія іграшок" під час відвідин The Baby Bank біля сімейного будинку Уельських у Віндзорі ще у квітні, пише Hello!

Принцеса Шарлотта / © Getty Images
Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Від моменту виходу першого фільму на екрани кінотеатрів 1995 року франшиза була продовжена на чотири частини. "Історія іграшок 5" має вийти у прокат 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали все про майбутні титули принцеси Шарлотти і про те, що чекає на дочку Уельських у майбутньому.

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Дата публікації
Перегляди
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