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Принцеса Кейт сходила на футбольний матч свого молодшого сина принца Луї

Принцеса Кейт сходила на футбольний матч свого молодшого сина принца Луї

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Вихідними принцеса Кейт виконувала свої обов'язки, як мама.

Шанувальники бачили Кетрін на футбольному матчі, в якому взяв участь принц Луї. Повідомляється, що принцеса Уельська приїхала повболівати за команду, в якій грав її молодший син Луї, і була помічена серед інших мам.

Користувачка поділилася новиною в TikTok, написавши:

"Настав час розповісти вам про те, що сталося зі мною вчора. Ви насправді не повірите. Отже, я майже кожні вихідні беру сина на футбольний матч. І, як завжди, я пішла на футбольний матч, і коли я прийшла, там було багато людей, які щось активно обговорювали, і панувала трохи дивна атмосфера. А це ж просто футбольний матч".

Принцеса Кейт / Фото: tiktok.com/@royalteaandtarot / ©
Принцеса Кейт / Фото: tiktok.com/@royalteaandtarot

"Якщо ти обернешся, побачиш принцесу Кейт", — відповів їй друг, до якого вона звернулася із запитанням, а що ж відбувається.

Кейт була у своїй улюбленій куртці Edith від Barbour x Alexa Chung, яку вона доповнила коричневими штанами-кльош, коричневими рукавичками, шарфом та оливковою сумкою, а також головним убором від Really Wild Clothing.

Нагадаємо, нещодавно принцеса Уельська з'явилася і на першому офіційному заході разом з чоловіком принцом Вільямом. Подружжя Уельських відвідало місто Саутпорт, де 29 липня внаслідок масового ножового поранення на заняттях з йоги та танців загинули троє дітей.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press
Кейт і Вільям Уельські / Фото: Associated Press

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