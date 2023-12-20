Принцеса Кейт спритно використала секретний трюк королеви Єлизавети II та захопила королівських шанувальників

Принцеса Уельська Кейт перейняла трюк королеви Єлизавети II у відповідь на сенсаційні заяви Оміда Скобі у його новій книжці "Фінал".

Експертка зі зв'язків із громадськістю Деніз Палмер-Девіс припустила, що покійна королева встановила так званий "щит-невидимку навколо членів королівської родини", який допоміг дружині принца Вільяма пережити останні кілька тижнів після звинувачень Скобі.

Книга Оміда Скобі "Фінал" / Фото: Getty Images

"Ми знаємо, що Кейт поважала королеву і багато чого в неї навчилася. Між ними так багато спільного, але насправді тільки зараз, коли королева померла, ми почали помічати це", — розповіла експертка The Sun.

Минулого місяця Омід Скобі випустив книжку "Фінал", в якій зробив низку сенсаційних заяв про членів королівської родини, а також розкритикував робоче навантаження принцеси Уельської. Але ані вона, ані хтось інший із членів сім'ї на цю інформацію не відреагували.

Як пише express експерт зі зв'язків із громадськістю сказала, що Кейт зберігала твердість після виходу книги, дотримуючись ключового правила покійної королеви: "ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй".

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

"Королева була сильною, впливовою жінкою, яку поважали у всьому світі. І тепер ми бачимо, як Кейт стає цією майбутньою королевою, такою ж сильною та могутньою", — коментує експертка.

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