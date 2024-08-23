Принцеса Кейт та принц Вільям поділяють любов до однієї страви з королевою Вікторією: що це

Якось під час однієї з королівських поїздок принц Вільям та принцеса Кейт зізналися, що є прихильниками каррі. Це сталося під час візиту до індійського ресторану у Бірмінгемі у квітні 2023 року.

Принц Уельський назвав себе "любителем масали" (це такий індійський напій), а принцеса сказала, що вона "полюбляє спеції". Також пара поділилася тим, що їм подобається відвідувати заклади, де подають карі.

Кейт і Вільям у Бірмінгемі, квітень 2023 року / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська розповіла, що їхні троє дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї поділяють пристрасть своїх батьків до карі, і вони теж їх дуже люблять.

Втім, Вільям та Кейт — не перші члени королівської родини, які люблять насолоджуватися гострим карі. Даррен Макгрейді, який 11 років пропрацював особистим шефкухарем покійної принцеси Діани, розповів на своєму каналі YouTube, що карі також обожнювала королева Вікторія і, що в Букінгемському палаці працювали два кухарі, завдання яких полягає виключно в приготуванні цієї страви для неї, пише express .co.uk.

Королева Вікторія / Фото: Getty Images

За словами Макгрейді, британці не одразу сприйняли карі, як тільки ця страва з'явилася. На той час було незвичайно змішувати так багато різних спецій та смаків. За його словами, покійна королева Єлизавета II також їла карі, але віддавала перевагу не гострому варіанту.

Кейт і Вільям у Бірмінгемі, квітень 2023 року / Фото: Getty Images

Читайте також: