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Принцеса Кейт та її дочка Шарлотта носили на Різдво однакові зачіски

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1164
Час на прочитання
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Принцеса Кейт та її дочка Шарлотта носили на Різдво однакові зачіски

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

На різдвяній службі в Сандрінгемі мама та дочка з'явилися у різного кольору пальтах, але зі схожими зачісками.

Принцеса Уельська заплела своїй восьмирічній дочці дві коси з обох боків і зав'язала їх позаду чорною стрічкою. Подібну зачіску Кетрін зробила і собі, тільки її коса була щільнішою та товстішою.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

А ще її було не так помітно під синім капелюхом з двома пір'ями, який принцеса Уельська підібрала до свого синього пальта Alexander McQueen.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на цій прогулянці в день Різдва принцеса Шарлотта була в центрі уваги не менше, ніж її молодший брат принц Луї. А королівські шанувальники захопили відео Шарлотти з її батьком принцом Вільямом.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images
Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images
Принцеса Шарлотта / © Getty Images
Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1164
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