Принцеса Кейт в улюбленому капелюсі, а принц Вільям у костюмі: Уельських зазнімкували в Шотландії

Принц та принцеса Уельські сходили на службу до церкви неподалік замку Балморал у Шотландії, де проводять свої літні канікули.
Папараці зробили фото, як принцеса Уельська їхала в машині разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом. Сім'я традиційно відвідала службу у неділю у церкві Краті-Кірк.
На фотографіях, опублікованих виданням People, видно, як принцеса Кейт миттю усміхнулася, сидячи на пасажирському сидінні автомобіля поряд зі своїм чоловіком, який був за кермом.
На Кетрін був темно-зелений крислатий капелюх з пір'ям з боків і одягнена вона була в коричневе картате пальто, а Вільям був у темному костюмі.
Раніше в серпні королівську пару також фотографували дорогою до церкви в Шотландії. Це було до того, як Уельські представили свій новий сімейний відеоролик, у якому принцеса Кейт оголосила про завершення курсу хіміотерапії.
Нагадаємо, 17 вересня було повідомлено, що принцеса справді повернулася до роботи. Вона зустрілася з членами своєї команди Центру раннього дитинства та персоналом Кенсінгтонського палацу у Віндзорському замку з приводу свого проєкту "Ранні роки".
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