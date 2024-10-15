Принцеса Кейт відсвяткувала урочисту сімейну подію після відвідування футбольного матчу сина Луї

Він народився 15 жовтня 2018 року і став первістком для Піппи та її чоловіка Джеймса, які одружилися роком раніше.

Ця сімейна подія стала першою великою урочистістю для принцеси Кейт від моменту оголошення минулого місяця про закінчення курсу хіміотерапії.

Принцеса Кейт та Піппа Міддлтон / Фото: Getty Images

Артур – старший та єдиний син її сестри. 41-річна Піппа також має дві дочки — Грейс, якій три роки і Роуз, якій два роки. Принцеса Уельська також є тіткою однорічного сина її брата Джеймса — Ініго.

Джеймс і Піппа зі своїми сім'ями живуть недалеко від принца та принцеси Уельських у Беркширі, також неподалік живуть їхні батьки Керол та Майкл Міддлтони, які з'явилися у сімейному відео принцеси Кейт, коли вона оголосила, що завершила курс лікування.

Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що днями принцесу також бачили на футбольному матчі її молодшого сина принца Луї. Одна з мам, які були на грі, зробила фото принцеси і воно з'явилося в TikTok.

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