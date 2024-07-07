Принцеса Кейт вийшла на зв'язок: дружина Вільяма написала емоційний пост у соцмережі

Принцеса Кейт відвідувала Вімблдон щороку з того часу, як вийшла заміж за принца Вільяма, але поки що не відомо, чи з'явиться Кейт на фіналі чемпіонату і чи зможе вручити нагороди, оскільки все ще проходить лікування від раку.

Учора принцеса Уельська поділилася рідкісним посланням для Ендрю Маррея в Instagram акаунті принца та принцеси Уельських.

"Неймовірна кар'єра на Вімблдоні добігає кінця. Ти повинен бути дуже гордий, @andymurray. Від імені всіх нас, дякую!" — йдеться у її повідомленні в Instagram Stories, яке вона підписала літерою "С". Кейт є покровителькою Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету.

Принцеса Уельська опублікувала сторіз / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

37-річний Маррей зіграв один зі своїх останніх матчів на Вімблдоні у п'ятницю, 5 липня. Він розчулився, почувши шану своїй кар'єрі, і розповів про свій відхід зі спорту.

"Це важко, тому що я б із задоволенням продовжував грати, але не можу", — сказав він про гірко-солодке прощання зі спортом. "Фізично зараз просто дуже важко. Усі травми навалилися, і, як я вже сказав, вони не були незначними", — цитує слова спортсмена People.

Енді Маррей / Фото: Getty Images

Кейт та Маррей дружать уже кілька років. Три роки тому під час пандемії Кейт та Маррей об'єдналися для несподіваного відеодзвінка юним тенісистам у початковій школі Бонд у Південному Лондоні. На той час Маррей розповів студентам, чому він обрав кар'єру у тенісі. "Це була одна з небагатьох справ, у яких я був добрий", — сказав він. "Я займався цим, тому що мені це подобалося — тому що мені було весело".

Ендрю Маррей — британський професійний тенісист, колишня перша ракетка світу в одиночному розряді та єдиний в історії дворазовий олімпійський чемпіон у чоловічому одиночному розряді. Лицар-бакалавр та офіцер ордена Британської імперії.

Принцеса Уельська Кетрін на Вімблдоні 2023 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, принц Вільям 6 липня був присутній на матчі між збірними Англії та Швейцарії на чемпіонаті Євро-2024 у Дюссельдорфі. Принц не стримував емоцій.

Принц Вільям на матчі між Англією та Швейцарією на футбольному турнірі Євро-2024 у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

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