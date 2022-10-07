Принцеса Кейт вийшла у світ у сережках від улюбленого бренду Меган Маркл

Кейт і Меган давно не суперниці, адже від того часу, як герцогиня Сассекська поїхала з Лондона і залишила з чоловіком Гаррі королівську родину, принцеса Уельська, Кетрін зітхнула з полегшенням. Однак, незважаючи на все це таблоїди продовжують порівнювати цих двох королівських осіб, особливо коли випадає така нагода.

Нещодавно принцеса Кетрін з'явилася на заході у Сурреї. Ми вже розглядали її образ у гірчичній сукні та синіх човниках, у такому яскравому луку Її Високість приїхала до пологового відділення, щоб поспілкуватися з персоналом та породіллями.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Цікавою деталлю її образу стали сережки із діамантами за 795 фунтів стерлінгів від улюбленого ювелірного бренду Меган Маркл - Emily Mortimer.

На сайті британської марки сережки описуються, як "знімні краплі Hera з білого золота та діамантового ограновування "груша"". Купити такі вже не можна, тільки зробити попереднє замовлення. В описі до фото бренд згадує, що ці сережки носить принцеса Уельська.

Сережки, як у принцеси Уельської / Фото: emilymortimer.co.uk

Меган одягала сережки від Emily Mortimer на церемонію вручення нагород WellChild Awards 2019 року.

А в жовтні 2018 року з'явилася в сережках від бренду під час їхньої з Гаррі поїздки до Австралії та Нової Зеландії. Того дня Сасекські відвідували Оклендський військовий меморіальний музей та прийом у прем'єрміністерки Джасінди Ардерн. Меган тоді була вагітна сином Арчі.

Меган, герцогиня Сасекська в Новій Зеландії / Фото: Getty Images

У коментарі People дизайнерка бренду Емілі Мортімер розповіла, що відправила Меган прикрасу на честь привітання із заручинами 2017 року. Це була пара краплеподібних сережок із жовтого золота та білого топазу за 453 долари.

Меган, герцогиня Сассекська / Фото: Getty Images

"Це дивовижне почуття, коли хтось на кшталт Меган носить ваші сережки. Я просто зайшла в інтернет, щоб подивитися, що вона носила під час туру, і натрапила на це. Я була в захваті!", — згадує дизайнерка. Меган одягла сережки до сукні Antonio Berardi.

Радіти і справді є чому, адже тепер прикраси від Emily Mortimer носить навіть принцеса Уельська.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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