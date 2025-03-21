Принцеса Кейт вперше публічно висловилася, що думає про бороду свого чоловіка Вільяма

Принцеса Уельська, відвідавши нещодавно парад до Дня святого Патріка, раптово заговорила про бороду свого чоловіка принца Вільяма.

Кейт приєдналася до Ірландської гвардії на щорічному параді на честь Дня святого Патріка, де вона роздала традиційні гілочки конюшини та навіть випила трохи пива.

Принцеса є полковником Ірландської гвардії, але торік змушена була пропустити парад через хворобу.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Поспілкувавшись із гвардійцями та їхніми сім'ями у їдальні сержантів у казармах Веллінгтона, принцеса Уельська раптово прокоментувала, як вона ставиться до нового іміджу свого чоловіка принца Вільяма та його бороди.

Кейт поговорила з командирами відділень у барі про бороду свого чоловіка, яку він носить з літа. "Ці тенденції приходять і йдуть", — сказала вона. "Я казала чоловікові, що не впевнена, як довго він збирається її носити", — цитує слова принцеси mirror.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вперше з бородою принц Вільям з'явився на публіці у листопаді 2024 року. Багато королівських шанувальників були здивовані такою зміною іміджу майбутнього короля. А колишній секретар Уельських зв'язків із громадськістю Джейсон Кнауф уже розповідав, як Кейт відреагувала на зміну іміджу свого чоловіка.

Кейт та Вільям Уельські поспілкувалися з гравцями після матчу збірних Уельсу та Англії з футболу шести націй на стадіоні "Принципаліті" у Кардіффі / Фото: Associated Press

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