Принцеса Кейт з'явилася на репетиції параду Trooping the Colour, але не так, як усі очікували

Принцеса Уельська не була присутня на репетиції параду на честь дня народження короля Чарльза III, але шанувальники знайшли спосіб, як зробити так, ніби принцеса не залишилася осторонь.

Репетиція параду Trooping the Colour відбулася 8 червня у Лондоні. Фотографи зазнімкували одну з прихильниць британської королівської родини, яка принесла на парад картонну фігуру принцеси Уельської.

Фігура принцеси Кейт на репетиції параду Trooping the Colour / Фото: Getty Images

Фігура принцеси з фото, зробленого під час церемонії вручення премії Earthshot Prize у Бостоні, у грудні 2022 року, засновником якої є чоловік Кетрін – принц Вільям. Мабуть, жінка, яка принесла це на репетицію параду, дуже хотіла, щоб принцеса хоча б у такому вигляді взяла участь у ньому.

Принц Вільям та принцеса Уельська Кетрін на церемонії Earthshot Prize у Бостоні, 2022 рік / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Кенсінгтонський палац офіційно підтвердив, що принцеса Уельська не з'явиться на Trooping the Colour 15 червня. Але поки залишається загадкою, чи побачить публіка Кейт на балконі Букінгемського палацу під час традиційного сімейного виходу.

Ми також повідомляли за ким останнє слово щодо того, чи зможе Кетрін з'явитися на публіці цього дня.

Принцеса Уельська на Trooping The Colour з королевою Каміллою / Фото: Associated Press

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