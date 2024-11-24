Принцеса Кейт запросила на різдвяний концерт особливих гостей: палац зробив заяву

Принцеса Уельська Кетрін готується до різдвяного концерту Together at Christmas, який відбудеться 6 грудня у Вестмінстерському абатстві.

Кенсінгтонський палац підтвердив, що принцеса Кейт запросила дітей, які вижили після трагедії у Саутпорті на свій щорічний різдвяний концерт.

Раніше в жовтні Кейт і Вільям здійснили не анонсований візит до Саутпорту, де 29 липня в результаті масового ножового поранення на заняттях з йоги та танців загинули троє дітей. Під час свого візиту королівське подружжя зустрілося приватно з сім'ями загиблих.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Різдвяний концерт принцеси Уельської знаменує собою частину її поступового повернення до королівських обов'язків після завершення хіміотерапії. Цього року концерт відбудеться вже вчетверте.

Раніше в акаунті Уельських в Instagram було опубліковано відео, в якому публіці показали процес створення запрошень для розсилки гостям. Вони надруковані на кремовому картоні, відзначені королівською печаткою схвалення з тисненим золотим вензелем принцеси.

Принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям / Фото: Associated Press

Читайте також: