Принцеса Кейт запросила на різдвяний концерт особливих гостей: палац зробив заяву

Принцеса Уельська Кетрін готується до різдвяного концерту Together at Christmas, який відбудеться 6 грудня у Вестмінстерському абатстві.
Кенсінгтонський палац підтвердив, що принцеса Кейт запросила дітей, які вижили після трагедії у Саутпорті на свій щорічний різдвяний концерт.
Раніше в жовтні Кейт і Вільям здійснили не анонсований візит до Саутпорту, де 29 липня в результаті масового ножового поранення на заняттях з йоги та танців загинули троє дітей. Під час свого візиту королівське подружжя зустрілося приватно з сім'ями загиблих.
Різдвяний концерт принцеси Уельської знаменує собою частину її поступового повернення до королівських обов'язків після завершення хіміотерапії. Цього року концерт відбудеться вже вчетверте.
Раніше в акаунті Уельських в Instagram було опубліковано відео, в якому публіці показали процес створення запрошень для розсилки гостям. Вони надруковані на кремовому картоні, відзначені королівською печаткою схвалення з тисненим золотим вензелем принцеси.
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