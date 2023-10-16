Принцеса Кейт збере королівських родичів на третій різдвяний концерт: з'явилися перші деталі

Третій рік поспіль принцеса Уельська планує провести різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві.

Нещодавно в пресі з'явилися перші подробиці і стала відома дата, коли члени королівської родини знову зберуться всі разом.

У заяві від імені герцога та герцогині Глостерських йшлося, що захід відбудеться 8 грудня. Концерт вказаний у розділі "Майбутні події" на їхньому вебсайті, а місцем проведення знову підтверджено Вестмінстерське абатство.

Принцеса Уельська з родиною на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

В оголошенні йдеться: "Герцог Глостерський і герцогиня Глостерська візьмуть участь у різдвяній службі, що проводиться принцесою Уельською у Вестмінстерському абатстві в Лондоні".

Торік, нагадаємо, концерт було присвячено пам'яті королеви Єлизавети II, яка померла у вересні 2022 року. Крім Кейт та Вільяма з дітьми його відвідали король Чарльз і королева Камілла, герцог та герцогиня Единбурзькі, та родина Міддлтонів у повному складі. Також ми писали, що маленькі українці виступили на різдвяному концерті принцеси Уельської.

Український хор Святої Марії виступає під час різдвяної служби "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві, грудень 2022 року / Фото: Getty Images

Цього року Кейт втретє проводитиме свій різдвяний концерт "Разом на Різдво", а транслюватиме його канал ITV напередодні Різдва. Однак перед цим члена сім'ї належить ще відсвяткувати 75-річний ювілей короля Чарльза III.

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