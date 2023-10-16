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Принцеса Кейт збере королівських родичів на третій різдвяний концерт: з'явилися перші деталі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Принцеса Кейт збере королівських родичів на третій різдвяний концерт: з'явилися перші деталі

Принцеса Уельська на різдвяному концерті 2022 року / Фото: Getty Images

Третій рік поспіль принцеса Уельська планує провести різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві.

Нещодавно в пресі з'явилися перші подробиці і стала відома дата, коли члени королівської родини знову зберуться всі разом.

У заяві від імені герцога та герцогині Глостерських йшлося, що захід відбудеться 8 грудня. Концерт вказаний у розділі "Майбутні події" на їхньому вебсайті, а місцем проведення знову підтверджено Вестмінстерське абатство.

Принцеса Уельська з родиною на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / © Associated Press
Принцеса Уельська з родиною на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

В оголошенні йдеться: "Герцог Глостерський і герцогиня Глостерська візьмуть участь у різдвяній службі, що проводиться принцесою Уельською у Вестмінстерському абатстві в Лондоні".

Торік, нагадаємо, концерт було присвячено пам'яті королеви Єлизавети II, яка померла у вересні 2022 року. Крім Кейт та Вільяма з дітьми його відвідали король Чарльз і королева Камілла, герцог та герцогиня Единбурзькі, та родина Міддлтонів у повному складі. Також ми писали, що маленькі українці виступили на різдвяному концерті принцеси Уельської.

Український хор Святої Марії виступає під час різдвяної служби
Український хор Святої Марії виступає під час різдвяної служби "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві, грудень 2022 року / Фото: Getty Images

Цього року Кейт втретє проводитиме свій різдвяний концерт "Разом на Різдво", а транслюватиме його канал ITV напередодні Різдва. Однак перед цим члена сім'ї належить ще відсвяткувати 75-річний ювілей короля Чарльза III.

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Дата публікації
Перегляди
337
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